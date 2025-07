Legende: Bestreitet seine 5. Tour in Folge Silvan Dillier. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Dillier im Tour-Aufgebot

Mit Silvan Dillier ist ein fünfter Schweizer für die am Samstag beginnende Tour de France aufgeboten worden. Der 34-Jährige gehört zum achtköpfigen Team der belgischen Equipe Alpecin-Deceuninck um den dreifachen Paris-Roubaix-Sieger Mathieu van der Poel und Sprintspezialist Jasper Philipsen. Dillier nimmt zum fünften Mal in Folge am wichtigsten Etappenrennen im Radsport teil. Neben dem Aargauer waren am Montag bereits Mauro Schmid, Marc Hirschi, Fabian Lienhard und Stefan Bissegger von ihren jeweiligen Teams aufgeboten worden.