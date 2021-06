Hirschi und Bissegger mit Tour-Aufgebot

Die Schweizer Fraktion für die am Samstag in der Bretagne beginnende 108. Tour de France ist auf sechs Fahrer angewachsen. Nach Reto Hollenstein (Israel Start-Up Nation), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Michael Schär (AG2R Citroën) und Silvan Dillier (Alpecin-Fenix) haben auch Marc Hirschi und Stefan Bissegger von ihren Teams ein Aufgebot erhalten. Der 22-jährige Berner wird im Team UAE Emirates um den slowenischen Titelverteidiger Tadej Pogacar zu seiner 2. Frankreich-Rundfahrt starten, nachdem er im letzten Jahr bei seiner Premiere gleich mit einem Etappensieg überzeugt hatte. Bissegger wird in der Equipe EF Education-Nippo seine erste dreiwöchige Rundfahrt bestreiten