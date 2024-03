Legende: Bleibt Swiss Cycling erhalten Simon Vitzthum. IMAGO / frontalvision.com

Simon Vitzthum beendet Karriere

Bahnspezialist Simon Vitzthum tritt im Herbst vom Spitzensport zurück. Der 29-jährige St. Galler bleibt Swiss Cycling jedoch erhalten und übernimmt die Verantwortung für den Service Course des Verbandes in Grenchen. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, tritt Vitzthum die Nachfolge von Simon Meier an, der sein Pensum aufgrund einer Weiterbildung reduziert. Vitzthum begann seine Karriere auf dem Mountainbike, der Durchbruch an die Spitze gelang ihm mit dem vor fünf Jahren erfolgten Wechsel auf die Bahn. 2020 gewann er mit dem Bahnvierer an den Europameisterschaften in Bulgarien Bronze, ein Jahr später auf der Heim-Bahn in Grenchen mit dem Vierer gar die Silbermedaille.