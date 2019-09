Legende: Muss sich ein neues Team suchen Rohan Dennis. imago images

Dennis vor der WM ohne Arbeitgeber

Der Zeitfahr-Weltmeister Rohan Dennis steht ohne Team da. Wie Bahrain-Merida mitteilte, hat der Rennstall von der Arabischen Halbinsel den Vertrag mit dem Australier bereits am 13. September aufgelöst. Um die Vorbereitung auf die WM nicht zu stören, gelangte Bahrain-Merida mit der Meldung erst jetzt an die Öffentlichkeit. Dennis habe sich wegen der Kündigung an den Schlichtungsausschuss des Weltverbandes UCI gewendet.

BMX: Doppel-Podest für David Graf am Weltcup-Final

BMX-Fahrer David Graf beendete den Gesamt-Weltcup auf dem 3. Rang. Der 29-jährige Winterthurer realisierte im 10. und letzten Saison-Rennen im argentinischen Santiago del Estero einen 2. Rang hinter dem niederländischen Gesamt-Weltcupsieger Niek Kimmann. Für Graf, der 2016 in Rio Olympia-Teilnehmer und 2015 WM-Dritter war, ist der 2. Rang das Topresultat in der laufenden Saison. Und gleichzeitig das 2. Top-3-Abschneiden am diesjährigen Weltcup sowie das 4. Podest insgesamt auf dieser Stufe.