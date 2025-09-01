Legende: Nach der Saison ist Schluss Camille Balanche kündigt ihren Rücktritt an. Keystone/Maxime Schmid

MTB: Downhillerin Balanche hört auf

Die Weltmeisterschaften 2025 im Wallis werden die letzten für Camille Balanche sein. Die 35-jährige Downhillerin wird ihre Karriere am Ende der laufenden Saison beenden, wie sie auf ihrem Instagram-Account bekannt gab. «Ich schätze mich unglaublich glücklich, meine letzten Weltmeisterschaften zu Hause bestreiten zu dürfen und hoffe, dass wir alle dort gemeinsam feiern können», schrieb die Neuenburgerin. Balanche, die erst 2018 zum Downhill gewechselt hatte, holte 2020 WM-Gold und 2023 WM-Silber. 2022 hatte sie den Gesamtweltcup gewonnen.

Mountainbike: WM-Auftakt mit zwei Nachwuchs-Medaillen

Die Mountainbike-Weltmeisterschaften im Wallis sind mit den Wettkämpfen in der Disziplin Enduro in Fiesch eröffnet worden. Dabei belegte die Urnerin Delia Da Mocogno in der Elite-Kategorie beim Triumph der Kanadierin Elly Hoskin als beste Schweizerin den 6. Platz. In der U19-Kategorie resultierten für die Schweiz Medaillen. Während sich der St. Galler Noé Forlin Silber umhängen lassen durfte, gewann die Urnerin Elena Frei Bronze.