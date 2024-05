Per E-Mail teilen

Legende: Schädel-Hirn-Trauma überwunden Camille Balanche feiert ein gelungenes Comeback. Keystone/EPA/ROBERT PERRY (Archiv)

Mountainbike: Balanche fasst wieder Fuss

Camille Balanche gelang beim Saisonauftakt zum Downhill-Weltcup in Fort William (SCO) mit Platz 4 ein starkes Resultat. Den Sieg verpasst sie um 4, den Podestplatz um 2 Sekunden. Die 34-jährige Neuenburgerin war nach einem schweren Sturz mit einem Schädel-Hirn-Trauma im vergangenen August erst im Januar wieder aufs Mountainbike gestiegen. Die Downhill-Weltmeisterin von 2020 konzentriert sich diese Saison auf die WM-Titelkämpfe im andorranischen Vallnord; Downhill ist keine olympische Disziplin.

Rad Strasse: Reusser glückt die Rückkehr

Marlen Reusser hat ihre erste Wettkampfwoche nach dem Kieferbruch erfolgreich absolviert. Die Bernerin beendete die Vuelta Femenina nach den acht Etappen auf dem 13. Gesamtrang. Die SD-Worx-Protime-Fahrerin stellte sich bei der Rundfahrt in Spanien primär in den Dienst ihrer Teamkollegin Demi Vollering. Die in der Zentralschweiz wohnhafte Niederländerin enttäuschte nicht. Die Schlussetappe mit dem Anstieg zum Puerto de Cotos auf 1860 m ü. M. gewann sie solo, den Vorsprung im Gesamtklassement baute sie auf 1:49 Minuten aus.

00:26 Video Archiv: Reusser erreicht Ziel mit 4 Teamkolleginnen Aus Sport-Clip vom 28.04.2024. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.