Tirreno-Adriatico: Etappensieg für Barguil

Der zweifache Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar hat seine Gesamtführung beim Tirreno-Adriatico erfolgreich verteidigt. Der 23-Jährige vom UAE Team Emirates kam bei der 155 km langen und hügeligen 5. Etappe mit Ankunft in Fermo als 6. ins Ziel und liegt im Gesamtklassement weiterhin 9 Sekunden vor Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl). Den Tagessieg holte sich nach anspruchsvollem Finale der Bergspezialist Warren Barguil (Arkea Samsic). Für den Franzosen war es der erste World-Tour-Sieg seit 2017. Am Samstag steht für das Peloton die 6. Etappe von Apecchio nach Carpegna über 215 km mit 2 schwierigen Bergwertungen an, ehe die Fernfahrt am Sonntag in Sen Benedetto del Tronto endet.

Paris-Nizza: Burgaudeu feiert Exploit

Mathieu Burgaudeau hat die 6. Etappe der Fernfahrt Paris-Nizza über 213,6 km nach Aubagne gewonnen. Der junge Franzose griff 8 km vor dem Ziel an und widerstand in extremis der Rückkehr des Feldes, das vom Dänen Mads Pedersen gemeistert wurde. Der Slowene Primoz Roglic verteidigte am Vorabend der einzigen Bergankunft das gelbe Leadertrikot erfolgreich.