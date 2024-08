Legende: Geteilte Freude ist doppelte Freude Tim Merlier bietet Landsmann Jordi Meeus scheinbar einen Schluck aus der Siegerpulle an. Getty Images/Luc Claessen

Polen-Rundfahrt: Belgischer Doppelsieg in Katowice

Tim Merlier hat die 5. Etappe der Polen-Rundfahrt im Sprint eines ausgedünnten Feldes für sich entschieden. Der Belgier jubelte nach 187,6 km in und um Katowice vor seinem Landsmann Jordi Meeus und dem Niederländer Olav Kooij, der auf der 4. Etappe den Tagessieg geholt hatte. An der Spitze der Gesamtwertung änderte sich nichts, der zweimalige Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) liegt als Führender weiterhin 19 Sekunden vor dem Italiener Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Die Tour durch Polen endet am Sonntag in Krakau. Am Samstag steht zuerst noch eine Bergetappe auf dem Programm.