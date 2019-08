Legende: Befindet sich in beeindruckender Form Der Ire Sam Bennett (r.). imago images

Bennett schafft in Belgien das Triple

Sam Bennett präsentiert sich an der Benelux-Rundfahrt weiter in bestechender Form. Der Ire aus dem Bora-Hansgrohe-Team sicherte sich seinen 3. Tagessieg in Folge. Wie am Dienstag behauptete sich Bennett im Schlusssprint gegen den Niederländer Dylan Groenewegen und den Belgier Jasper Philipsen. So eng wie am Mittwoch war es indes noch nie – erst das Zielfoto bestätigte den Etappensieg des nun 12-fachen Saisonsiegers.

Italienisches Duo für Movistar

Das Team Movistar hat sich für kommende Saison mit zwei Italienern verstärkt. Von Astana stossen Dario Cataldo und Davide Villella zur spanischen Equipe. Beide gelten als gute Bergfahrer und dürften hauptsächlich als Helfer des ebenfalls neu verpflichteten Spaniers Enric Mas im Einsatz stehen.