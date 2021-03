Legende: Kollektive Freude Nicht nur Sam Bennett (ganz links) ist happy. Auch seine Teamkollegen (ganz rechts) sind zufrieden mit dem Tagessieg des Iren. imago images

Brügge - De Panne an Bennett

Der irische Sprint-Spezialist Sam Bennett hat die 45. Auflage des belgischen Eintagesrennen Brügge - De Panne gewonnen. Der 30-Jährige setzte sich nach 203,9 Kilometern im Massenspurt vor Jasper Philipsen aus Belgien und dem Deutschen Pascal Ackermann durch. Bennett ist derzeit im Sprint eine Klasse für sich. Der Profi des Rennstalls Deceuninck-Quick-Step machte bereits seinen 5. Saisonsieg perfekt.

Hirschi verliert in den Pyrenäen viel Zeit

In der 3. Etappe der Katalonien-Rundfahrt mit Bergankunft in Vallter in den Pyrenäen hat sich Adam Yates durchgesetzt. Der Brite eroberte zudem das grünweisse Trikot des Leaders. Marc Hirschi erreichte das Ziel mit über 12 Minuten Rückstand in einer 14 Fahrer umfassenden Gruppe. Matteo Badilatti klassierte sich als bester von 5 Schweizern auf Platz 17.