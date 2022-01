Legende: Musste sich an der Wirbelsäule operieren lassen Egan Bernal. Keystone

Bernal in der Nähe von Bogota verunfallt

Der frühere Tour-de-France-Gewinner Egan Bernal hat bei einem Trainingsunfall in seinem Heimatland Kolumbien einen Oberschenkel- und Kniescheibenbruch sowie ein Thoraxtrauma erlitten. Bernal wurde nach der Einlieferung in eine Klinik infolge eines Zusammenpralls mit einem Bus in der Nacht auf Dienstag operiert. Der «neurochirurgische Eingriff» des 25-jährigen Radfahrers an der Wirbelsäule sei «erfolgreich verlaufen», hiess es in einer Erklärung der Universitätsklinik La Sabana, in der Bernal behandelt wird. Das britische Ineos-Grenadiers-Team hatte den Zustand seines Stars nach der Aufnahme ins Krankenhaus noch als «stabil» bezeichnet. Nähere Informationen zum Unfall im rund 30 km von der Hauptstadt Bogota entfernten Gachancipa hatte Ineos Grenadiers in seiner Mitteilung zunächst nicht genannt.

Vuelta 2023 startet in Barcelona

Der Auftakt zur nächstjährigen Spanien-Rundfahrt erfolgt mit 2 Etappen in Barcelona. Die 78. Vuelta wird am 19. August 2023 mit einem Teamzeitfahren eröffnet, ehe tags darauf auch die 2. Etappe in der katalanischen Metropole gestartet wird. Die diesjährige Spanien-Rundfahrt beginnt am 19. August 2022 mit einem Teamzeitfahren in Utrecht (NED).