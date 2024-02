Bissegger fährt in Südfrankreich aufs Podest

Legende: Erfolgserlebnis früh in der Saison Für Stefan Bissegger. imago images/Sirotti

Bissegger wird Zweiter

Der Thurgauer Stefan Bissegger hat im Süden Frankreichs für den ersten Podestplatz eines Schweizer Radprofis in der noch jungen Saison gesorgt. Bissegger beendete die 4. Etappe der Rundfahrt «Etoile de Bessèges» im Sprint einer Vierergruppe hinter dem einheimischen Sieger Samuel Leroux als Zweiter. Der frühere Weltmeister Mads Pedersen aus Dänemark behielt die Führung im Gesamtklassement, bevor am Sonntag zum Abschluss ein 10,6 km langes Einzelzeitfahren im Programm steht. Diese Prüfung bietet Bissegger die Chance, die Form in seiner Spezialdisziplin zu testen.