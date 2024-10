Legende: Künftig nicht mehr in Rosa unterwegs Stefan Bissegger. Keystone/AP/Daniel Cole

Bissegger zu Decathlon AG2R

Der Schweizer Radprofi Stefan Bissegger hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 26-jährige Thurgauer fährt ab der nächsten Saison für die französische Equipe Decathlon AG2R La Mondiale. Dass Bissegger nach vier Jahren EF Education-EasyPost verlassen wird, war schon länger bekannt. Bei Decathlon AG2R unterschrieb er einen bis Ende 2026 gültigen Vertrag. Der Zeitfahr-Europameister von 2022 erhofft sich vom Wechsel einen Schub in seiner Paradedisziplin. «Das Team hat viel Arbeit in das Zeitfahren investiert», liess Bissegger verlauten.

02:12 Video Archiv: Bissegger wird 6. im Olympia-Zeitfahren Aus Paris 2024 Clips vom 27.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 12 Sekunden.

Cavendish zum Ritter geschlagen

Mark Cavendish ist am Mittwoch auf Schloss Windsor zum Ritter geschlagen worden. Der 39-jährige Profi von der Isle of Man wurde von Thronfolger Prinz William für seine grossen Verdienste im Radsport und seinen Einsatz für wohltätige Zwecke ausgezeichnet. Er trägt nun den Titel Knight Commander of the British Empire und darf sich ab sofort Sir Mark nennen. Im Sommer hatte sich Cavendish mit dem 35. Etappensieg an der Tour de France zum alleinigen Rekordhalter gemacht. Ob er seine Karriere fortsetzt, ist noch nicht klar.