Legende: Kampf gegen die Uhr in der Wüste Stefan Bissegger präsentiert sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten in guter Frühform. Getty Images/Dario Belingheri

Bissegger in Zeitfahren bei UAE Tour Zweiter

Stefan Bissegger hat das Zeitfahren im Rahmen der 2. Etappe an der UAE Tour auf Platz 2 beendet. Der Thurgauer verlor in der 12 km kurzen Prüfung gegen die Uhr 13 Sekunden auf den jungen Briten Joshua Tarling, liess aber Tadej Pogacar, Sieger der Rundfahrt in den Jahren 2021 und 2022, um 5 Sekunden hinter sich. Für Bissegger war es der erste Podestplatz im Trikot seines neuen Teams Decathlon-AG2R. Die Top 3 der Tageswertung führen nun auch im Gesamtklassement mit denselben Abständen. Die siebentägige Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten dauert noch bis Sonntag.

UAE Tour