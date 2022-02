Legende: Konnte nicht mit den Schnellsten mithalten Stefan Bissegger. imago images

Bissegger nicht mehr Leader

Stefan Bissegger muss das Leadertrikot bei der UAE Tour nach einem Tag wieder abgeben. Der Ostschweizer, der am Dienstag das Zeitfahren gewonnen hatte, konnte auf der 4. Etappe nicht mit den Besten mithalten und verlor über 5 Minuten (Rang 50). Den Tagessieg holte sich Tour-de-France-Gewinner Tadej Pogacar. Der Slowene, der 2021 in den Vereinigten Arabischen Emiraten triumphiert hatte, verfügte bei der Bergankunft in Jebel Jais im Finish über die besten Beine. Gleichzeitig eroberte Pogacar auch das Leadertrikot – zwei Sekunden vor dem Italiener Filippo Ganna. Bissegger fiel in der Gesamtwertung aus den Top 40.

