Legende: Zeigte eine starke Leistung Stefan Bissegger. Freshfocus/Archiv

Bissegger nur von Ganna geschlagen

Stefan Bissegger hat an der UAE Tour seine Stärken im Zeitfahren ausgespielt. Der letztjährige EM-Zweite bei der U23 klassierte sich am 2. Tag im Kampf gegen die Uhr auf dem 2. Platz. Der 22-jährige Thurgauer vom Team EF Education musste sich im Rennen über 13 km einzig um 14 Sekunden dem italienischen Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna geschlagen geben. Neuer Leader ist der Slowene Tadej Pogacar. Der Sieger der letztjährigen Tour de France führt die Gesamtwertung mit einem Vorsprung von 5 Sekunden auf den Portugiesen João Almeida an.

Alpecin-Fenix gibt UAE Tour auf

Schon nach dem 1. Tag des 1. World-Tour-Saisonrennens gibt es einen 1. Corona-Fall: Ein Betreuer des Teams Alpecin-Fenix von Leader Mathieu van der Poel ist an der UAE Tour positiv getestet worden. Der belgische Rennstall zog sich deshalb aus der Rundfahrt in den Arabischen Emiraten zurück, alle Betroffenen begaben sich in Isolation. In den kommenden Tagen werden im gesamten Team weitere Corona-Tests durchgeführt.