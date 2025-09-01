Legende: Nach der Saison ist Schluss Camille Balanche kündigt ihren Rücktritt an. Keystone/Maxime Schmid

MTB: Downhillerin Balanche hört auf

Die Weltmeisterschaften 2025 im Wallis werden die letzten für Camille Balanche sein. Die 35-jährige Downhillerin wird ihre Karriere am Ende der laufenden Saison beenden, wie sie auf ihrem Instagram-Account bekannt gab. «Ich schätze mich unglaublich glücklich, meine letzten Weltmeisterschaften zu Hause bestreiten zu dürfen und hoffe, dass wir alle dort gemeinsam feiern können», schrieb die Neuenburgerin. Balanche, die erst 2018 zum Downhill gewechselt hatte, holte 2020 WM-Gold und 2023 WM-Silber. 2022 hatte sie den Gesamtweltcup gewonnen. Die WM-Medaillen im Downhill werden am Sonntag in Champéry verliehen.