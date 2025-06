Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Gesundheitlich angeschlagen Bergspezialist Richard Carapaz. Keystone/Luca Zennaro

Carapaz von Magen-Darm-Infekt beeinträchtigt

Richard Carapaz muss für die am 5. Juli beginnende Tour de France Forfait erklären. Der ecuadorianische Fahrer von EF Education-EasyPost leidet an einem Magen-Darm-Infekt, wie das amerikanische Team auf seiner Webseite bekannt gab. Der 32-jährige Carapaz klassierte sich beim diesjährigen Giro d'Italia auf dem 3. Gesamtrang. 2019 gewann er als erster Ecuadorianer die Italien-Rundfahrt. 2021 wurde er Olympiasieger im Strassenrennen und beendete die Tour de France als Dritter. Im vergangenen Jahr holte er an der Tour das Bergtrikot.