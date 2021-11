Legende: Stürzte in Gent Mark Cavendish. imago images

Cavendish nach Sturz in Belgien im Spital

Der britische Tour-de-France-Rekordetappensieger Mark Cavendish (36) hat sich bei einem schweren Sturz beim Sechstagerennen im belgischen Gent verletzt. Bei Untersuchungen im Krankenhaus wurden zwei gebrochene Rippen sowie ein leichter Pneumothorax festgestellt. Beide Blessuren wurden medikamentös behandelt. Cavendish soll spätestens am Dienstagmorgen aus dem Krankenhaus entlassen werden.

01:10 Video Archiv: Cavendish egalisiert an der Tour de France Merckx-Rekord Aus Sport-Clip vom 09.07.2021. abspielen

Neue Ermittlungen im Fall Pantani

Nach dem Tod des ehemaligen Rad-Stars Marco Pantani vor 17 Jahren wird erneut wegen Mordes ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Rimini eröffnete ein entsprechendes Verfahren, wie Fiorenzo Alessi, der Anwalt der Hinterbliebenen sagte. Die ersten zwei Ermittlungsverfahren zu dieser Causa sind zum Schluss gekommen, dass der Tour-de-France- und Giro-d'Italia-Sieger von 1998 nicht durch Fremdeinwirkung gestorben ist. Marco Pantani wurde am 14. Februar 2004 tot in einem Hotelzimmer in Rimini gefunden. Laut der Autopsie starb der damals 34-Jährige an einer Überdosis Kokain. Ins dritte Verfahren sollen allfällige neue Erkenntnisse einfliessen.