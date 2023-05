Legende: Wird sich auch an der Tour de France noch einmal einschreiben Mark Cavendish. imago images/LaPresse/Massimo Paolone

Cavendish kündigt Rücktritt an

Mark Cavendish (Astana) wird seine Karriere am Ende der Saison beenden. Das gab der Brite am zweiten Giro-Ruhetag an einer Medienkonferenz bekannt. Der 38-jährige Sprintspezialist von der Isle of Man, der an allen drei grossen Rundfahrten Etappensiege vorzuweisen hat, hat vor seinem Abgang noch ein grosses Ziel. An der Tour de France strebt Cavendish seinen 35. Tagessieg an, womit er zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen würde. Aktuell teilt er sich die Bestmarke mit Eddy Merckx. Am diesjährigen Giro hat es für den Strassen-Weltmeister von 2011 mit einem Etappensieg bisher nicht geklappt. Die 11. Etappe beendete Cavendish auf Rang 3.