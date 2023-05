Legende: Bekam beim ersten von zwei Pässen Schwierigkeiten Elise Chabbey. imago images/Beautiful Sports/Archiv

Chabbey fällt bei Coup von Van Vleuten zurück

Elise Chabbey hat sich an der Vuelta der Frauen in der zweitletzten Etappe aus dem Kampf um die Top 3 im Gesamtklassement verabschiedet. Die Genferin büsste auf dem 6. Teilstück über 106 km mit zwei Pässen der zweiten Kategorie als 30. fast 6 Minuten auf die italienische Tagessiegerin Gaia Realini ein und fiel aus den Top 15. Neue Leaderin ist die Niederländerin Annemiek van Vleuten mit mehr als einer Minute Vorsprung auf ihre zuvor führende Landsfrau Demi Vollering. Marlen Reusser erreichte das Ziel am Samstag mit der ersten Verfolgergruppe (13.). Die letzte Etappe am Sonntag, die von Pola de Siero nach Lagos de Covadonga führt und einen happigen Schlussanstieg beinhaltet, nimmt die Bernerin als Gesamtfünfte in Angriff. Der Rückstand auf Leaderin Van Vleuten beträgt 2:11 Minuten, derjenige aufs Podest 48 Sekunden.