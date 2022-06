Legende: Überzeugt in England Elise Chabbey. imago images/Beautiful Sports

Chabbey auf 5. Rang, Reusser gestürzt

Elise Chabbey überzeugt bei der Rundfahrt durch Grossbritannien. Die 29-jährige Genferin kam als Tages-Fünfte zusammen mit der Spitzengruppe ins Ziel und belegt auch im Gesamtklassement den fünften Platz. Der Rückstand auf die Leaderin Grace Brown aus Australien beträgt 17 Sekunden. Die Rundfahrt endet am Samstag. Nicht mehr im Peloton fährt Marlen Reusser. Bei der Bernerin schwoll nach einem Sturz am Dienstag das Handgelenk an. Die Olympia-Zweite im Zeitfahren lässt sich nun in der Schweiz genauer untersuchen.

01:16 Video Archiv: Hintergrundbericht zu Reusser – neues Team, neue Rolle, neuer Trainer Aus Sport-Clip vom 03.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden.

Van Aert feiert zweiten Tagessieg

Der belgische Radprofi Wout van Aert hat am Critérium du Dauphiné seinen zweiten Etappensieg eingefahren und die Gesamtführung ausgebaut. Der 27-Jährige vom Team Jumbo-Visma setzte sich auf dem 162 km langen Teilstück von Thizy-les-Bourgs nach Chaintre im Sprint vor seinem Landsmann Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) und dem Briten Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) durch. Im Gesamtklassement liegt van Aert nun 1:03 Minuten vor dem Italiener Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl) und weitere drei Sekunden vor seinem slowenischen Teamkollegen Primoz Roglic.