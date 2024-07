Legende: Kam in der 6. Etappe zu Fall Elise Chabbey. Imago/LaPresse

Chabbey kann den Giro nicht beenden

Elise Chabbey muss den Giro d'Italia vor der zweitletzten Etappe am Samstag aufgeben. Die Genferin war am Freitag auf der 6. von 8 Etappen gestürzt und hatte sich dabei einen Kahnbeinbruch zugezogen. So musste die 31-Jährige auf dem 29. Gesamtrang liegend das Handtuch werfen. Die Olympischen Spiele seien für Chabbey laut ihrem Team Canyon/SRAM Racing allerdings nicht in Gefahr.