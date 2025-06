Legende: Bleibt Leader an der Slowenien-Rundfahrt Fabio Christen. imago images/Sirotti

Christen verteidigt seinen Vorsprung

Fabio Christen hat an der Slowenien-Rundfahrt in der dritten Etappe mit seinen Helfern des Schweizer Q36.5-Teams das Leadertrikot erfolgreich verteidigt. Der 22-jährige Aargauer kam in der Flachetappe mit dem Feld ins Ziel, der Vorsprung auf den Norweger Anders Johannessen beträgt weiterhin 16 Sekunden. Die Rundfahrt der zweithöchsten Kategorie endet am Sonntag. Am Samstag steht die Königsetappe mit einem Schlussanstieg von 1000 Höhenmetern an.