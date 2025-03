Legende: Im Pech Jan Christen. imago images/Photo News

Christen muss verletzt pausieren

Nach seinem geglückten Saisonstart muss Jan Christen eine Zwangspause einlegen. Der 20-jährige Aargauer zog sich am Samstag bei einem Sturz im französischen Eintagesrennen Faun-Ardèche Classic einen Bruch des rechten Schlüsselbeins zu. Das teilte sein Team UAE Emirates am späten Samstagabend mit. Christen werde zurück in die Schweiz reisen, um sich dort operieren zu lassen, heisst es im Statement des Rennstalls. Christen feierte vergangene Woche an der Algarve-Rundfahrt seinen 2. Saisonsieg. Danach trug er bis ins abschliessende Zeitfahren das Leadertrikot, das ihm letztlich Jonas Vingegaard entriss. Der junge Schweizer beendete die stark besetzte Rundfahrt in Portugal im 10. Schlussrang.