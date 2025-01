Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Zeigt sich in guter Verfassung Jan Christen (Archiv-Bild). Keystone/Gian Ehrenzeller

Starker Christen bestätigt seine Frühform

Jan Christen (UAE Emirates) hat die Trofeo Calvia für sich entschieden. Der Aargauer setzte sich im 1. Rennen der Mallorca Challenge nach 149,6 Kilometern mit Start und Ziel in Palmanova vor dem Italiener Christian Scaroni (Astana) und Antonio Morgado (UAE-XRG) aus Portugal durch. In den kommenden Tagen werden auf Mallorca weitere Eintagesrennen ausgetragen. Bereits am Sonntag hatte Christen mit Platz 5 beim Valencia-Klassiker aufhorchen lassen. Der damalige Sieger Marc Hirschi (Team Tudor) fuhr diesmal auf Platz 5.