Legende: Feiert am Giro dell'Appennino den 2. Saisonsieg Jan Christen. Archiv/Keystone/Gian Ehrenzeller

Christen triumphiert in Italien

Der Schweizer Jan Christen hat den Giro dell'Appennino, ein italienisches Eintagesrennen, für sich entschieden. Der 20-Jährige vom UAE Team Emirates setzte sich zusammen mit dem Briten Paul Double rund 40 Kilometer vor dem Ziel vom Feld ab und machte sich 10 Kilometer später solo auf den Weg zum Sieg. Diesen sicherte er sich auch dank seiner Mannschaft, die in Italien am stärksten aller Teams besetzt war und in der Verfolgergruppe das Tempo geschickt kontrollierte.

01:13 Video Archiv: Jan Christen im Interview vor der Tour de Suisse Aus Sport-Clip vom 08.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Gesamtsieg für Longo Borghini

Nur eine Sekunde trennte Lotte Kopecky (SD Worx) vor der finalen Etappe des Frauen-Giro von Leaderin Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek). Auf dem steilen Schlussabschnitt in L'Aquila versuchte die belgische Weltmeisterin mit wiederholten Tempoverschärfungen, ihre italienische Kontrahentin zu distanzieren. Doch Longo Borghini liess sich nicht abschütteln, sie holte gar noch 20 Sekunden auf Kopecky heraus und gewann den Giro d'Italia mit 21 Sekunden Vorsprung. Es ist der erste Gesamtsieg an einer Grand Tour für die 32-jährige Italienerin.