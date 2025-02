Legende: Das UAE Team Emirates in Portugal das Mass der Dinge Jan Christen gewinnt die 2. Etappe der Algarve-Rundfahrt vor Joao Almeida. Getty Images/Tim de Waele

Christen gewinnt Bergankunft in Portugal

Nach dem Chaos am Vortag ging die 2. Etappe der Algarve-Rundfahrt ohne grössere Zwischenfälle über die Bühne. Und sie endete aus Schweizer Sicht erfolgreich. Jan Christen schnappte sich auf dem Gipfel des Alto da Foia den Etappensieg vor seinem Teamkollegen Joao Almeida (POR) und bezwang dabei mit Jonas Vingegaard (DEN) und Primoz Roglic (SLO) zwei hochkarätige Konkurrenten. Der 20-jährige Aargauer schlüpfte durch den Sieg ins Leadertrikot.

Giro ohne Pogacar

Weltmeister Tadej Pogacar verzichtet definitiv auf die Titelverteidigung beim diesjährigen Giro d'Italia. Das bestätigte Mauro Gianetti, Sportdirektor beim Pogacar-Rennstall UAE Emirates-XRG, am Rande der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten. «Ja, es ist sicher», wurde Gianetti von der französischen Sportzeitung L'Equipe zitiert. Der slowenische Dominator Pogacar hatte die vergangene Ausgabe der Italien-Rundfahrt, die in diesem Jahr am 9. Mai in der albanischen Hauptstadt Tirana beginnt, mit fast zehn Minuten Vorsprung gewonnen. Anschliessend liess Pogacar Siege bei der Tour de France und der Weltmeisterschaft in Zürich folgen.

