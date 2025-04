Legende: Daumen hoch für die Tour de Romandie Jan Christen vom UAE Team Emirates. Keystone/EPA/LUIS FORRA

Teilnahme von Christen und Bissegger bestätigt

Jan Christen und Stefan Bissegger heissen die Schweizer Trümpfe an der Tour de Romandie vom 29. April bis 4. Mai. Die Organisatoren bestätigten die Teilnahme des Aargauers und des Thurgauers. Christen wird beim UAE Team Emirates zusammen mit dem Portugiesen Joao Almeida versuchen, der Schlaufe durch die Westschweiz den Stempel aufzudrücken. Das Duo fordert Remco Evenepoel, den zweifachen Olympiasieger von Paris und Dritten der Tour de France 2024, heraus. Mit dem Prolog in Saint-Imier und dem abschliessenden Zeitfahren in Genf erhält auch Bissegger zwei Gelegenheiten, um sich im Kampf gegen die Uhr in Szene zu setzen.