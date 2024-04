Legende: Nicht mehr an der Spitze des Abruzzo-Klassements Jan Christen. Freshfocus/Nico Vereecken

Christen gibt in den Abruzzen Führung ab

Der Schweizer Radprofi Jan Christen musste auf der 3. Etappe das Leadertrikot des Giro d'Abruzzo abgeben. Auf den 163 km in den Abruzzen verlor der 19-jährige Aargauer als 13. knapp zweieinhalb Minuten auf den Tagessieger und neuen Gesamtführenden Alexej Luzenko aus Kasachstan. Am Tag zuvor hatte Christen in der 2. Etappe seinen ersten Profisieg gefeiert. Während Christen in den 10. Rang zurückfiel, verbesserte sich mit Yannis Voisard ein anderer Schweizer auf den 3. Platz des Gesamtklassements im Rennen der zweitklassigen Europe Tour.

Van Aert verzichtet auf Giro

Wout van Aert kündigte am Donnerstag an, nicht am diesjährigen Giro d'Italia zu starten. Der 29-jährige Belgier war vor rund 2 Wochen beim eintägigen Halbklassiker «Quer durch Flandern» gestürzt und musste später operiert werden. Van Aert nahm das Training drinnen bereits wieder auf, gemäss seinem Team Visma hat er aber noch nicht ernsthaft trainiert und verzichte daher auf einen Start. Van Aerts Team wird anstelle des Belgiers nun den Franzosen Christophe Laporte in Italien fahren lassen.

