Legende: Konnte den Angriffen im Abschluss-Zeitfahren nicht standhalten Jan Christen. imago images/Photo News

Christen von Vingegaard entthront

Jan Christen hat den Gesamtsieg bei der Algarve-Rundfahrt verpasst. Der Aargauer musste im Zeitfahren über 20 km samt Schlussanstieg das Leadertrikot abgeben. Mit 1:17 Minuten Rückstand auf Jonas Vingegaard, den zweifachen Sieger der Tour de France, rutschte der Mann in Gelb im Gesamtklassement noch auf Platz 10 ab. Der Däne hingegen gewann die fünftägige Rundfahrt vor Christens UAE-Teamkollege Joao Almeida aus Portugal. Stefan Küng belegte im Kampf gegen die Uhr Platz 30.

Pogacar gewinnt UAE Tour

Tadej Pogacar hat zum dritten Mal nach 2021 und 2022 die UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten gewonnen. In der abschliessenden 7. Etappe mit Bergankunft auf dem Jebel Hafeet siegte der dreifache Tour-de-France-Champion solo vor dem Italiener Giulio Ciccone, der auch im Gesamtklassement mit 1:14 Minuten Rückstand den 2. Rang belegte. Gesamt-Dritter wurde der Spanier Pello Bilbao (1:19 Minuten zurück). Pogacar hatte mit seinem Sieg bei der ersten Bergankunft in der 3. Etappe das Weltmeister- mit dem Leadertrikot getauscht und es danach erfolgreich verteidigt.

UAE Tour