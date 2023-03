Ciccone gewinnt an Katalonien-Rundfahrt – Schmid mit Podestplatz

Legende: Gewinnt die 2. Etappe Giulio Ciccone. Keystone/EPA/ROBERTO BETTINI

Ciccone Etappensieger an Katalonien-Rundfahrt

Giulio Ciccone hat die zweite Etappe der Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Der Italiener (Trek-Segafredo) setzte sich nach 165,4 km bei der Bergankunft im Zielsprint vor dem slowenischen Gesamtführenden Primoz Roglic (Jumbo-Visma) durch. Weltmeister Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), der auf dem letzten Kilometer mehrere Attacken gestartet hatte, wurde Dritter. Olympiasieger Roglic verteidigte damit souverän seine Führung im Gesamtklassement. Am Montag hatte der Slowene den Auftakt im Baskenland für sich entschieden. Weltmeister Evenepoel und Etappensieger Ciccone sind mit jeweils sechs Sekunden Rückstand die ersten Verfolger.

Podestplatz für Mauro Schmid

Mauro Schmid schaffte in der 1. Etappe der Settimana Internazionale Coppi e Bartali den Sprung aufs Podest. Der 23-jährige Zürcher wurde Zweiter, indem er in Riccione an der Adriaküste das Feld im Spurt meisterte. 32 Sekunden vor Schmids Ankunft feierte der Franzose Rémi Cavagna nach einer über 30 km langen Flucht einen Solosieg. Schmid durfte keine Nachführarbeit leisten, denn er fährt wie Cavagna für das Team Quick-Step.