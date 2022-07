Legende: Reiht sich in eine prominente Liste an Ausfällen ein Der Spanier Enric Mas. Keystone/AP Photo/Daniel Cole

Mas muss Tour coronabedingt aufgeben

Für Enric Mas, den 11. im Gesamtklassement, ist die Tour de France zwei Tage vor der Ankunft in Paris beendet. Der Spanier sah sich wegen eines positiven Coronatests zur Aufgabe gezwungen. Der 27-jährige Kletterspezialist vom Team Movistar ist der 16. Fahrer, der die 109. Frankreich-Rundfahrt coronabedingt nicht beenden konnte.

Miguel Angel Lopez von Astana suspendiert

Der kasachische Rennstall Astana hat den kolumbianischen Radprofi Miguel Angel Lopez suspendiert, nachdem dieser am Flughafen in Madrid von der Polizei offenbar abgefangen und verhört worden war. Das Team sei darüber «überrascht» und verfüge derzeit über keine weiteren Details. Bis die Umstände geklärt sind, werde Lopez daher suspendiert, schrieb das Team des Ex-Profis Alexander Winokurow in einer Mitteilung. Laut der spanischen Internetseite Ciclo21 wurde der Radprofi bei seiner Rückkehr aus Kolumbien im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den spanischen Arzt Marcos Maynar vernommen. Der Professor von der Universität Extremadura wurde im Mai wegen Drogenhandels und Geldwäsche festgenommen.