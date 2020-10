Legende: Überraschte in Nove Mesto Thomas Litscher (Archivbild). Keystone

Cross Country: Litscher 2. – Schurter verbessert

Thomas Litscher hat im Short Track vor dem 2. Cross-Country-Weltcuprennen in Nove Mesto einen überraschenden Podestplatz eingefahren. Der 31-jährige St. Galler wurde 2. hinter dem Brasilianer Henrique Avancini. Nino Schurter erfüllte die persönliche Vorgabe einer Top-8-Rangierung mit Platz 6. Der 6-fache Nove-Mesto-Sieger kann damit am Sonntag aus der ersten Reihe starten. Bei den Frauen war Linda Indergand als 8. die beste Schweizerin. Jolanda Neff verzichtete angeschlagen auf einen Start. Die Ostschweizerin fühlte sich krank und hofft, dank dem Verzicht am Sonntag antreten zu können.

Strasse: Starke Schweizer an der Benelux-Tour

Stefan Küng und Stefan Bissegger sind an der Benelux-Rundfahrt im Kampf gegen die Uhr auf das Podest gefahren. Groupama-Fahrer Küng belegte im 8,1 km langen Zeitfahren rund um Riemst den 2. Rang, 6 Sekunden hinter Sieger Kragh Andersen (Dä/Sunweb). Bissegger (EF) war nur eine Sekunde langsamer als sein Landsmann. Damit belegen die beiden Schweizer in der Gesamtwertung die Ränge 3 und 4. Leader bleibt Mads Pedersen (Dä/Trek).