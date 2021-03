Legende: Feierte seinen 1. Saisonsieg Kasper Asgreen. Keystone

Asgreen siegt in Harelbeke

Der Däne Kasper Asgreen hat die Generalprobe für die Flandern-Rundfahrt (4. April) gewonnen. Der 26-Jährige (Deceuninck-Quick Step) siegte beim E3 Eintagesrennen im belgischen Harelbeke nach 203,9 km vor seinem Teamkollegen Florian Sénéchal (FRA) und dem niederländischen Shootingstar Mathieu van der Poel. Stefan Küng wurde als bester Schweizer 20.

Resultate GP E3 Harelbeke

Bilbao organisiert den Tour-Auftakt in 2 Jahren

Die Tour de France 2023 beginnt in Bilbao im Baskenland. Der «Grand Depart», das traditionelle Startwochenende des wichtigsten Radrennens der Welt, fand schon einmal in der spanischen Region statt (1992 in San Sebastian). Den Beginn der Tour de France verlegt das OK regelmässig ins Ausland. Zuletzt wurde die Rundfahrt 2019 (in Brüssel) ausserhalb Frankreichs lanciert. Auch die Schweiz war schon Gastgeber: 1982 mit Basel.

Die Top-Schweizer fahren in der Waadt gegen die Uhr

Die Schweizer Zeitfahr-Meisterschaften finden in diesem Jahr am 16. Juni in Le Chalet-à-Gobet statt. Der Waadtländer Ort bei Lausanne war bereits 2015 der Gastgeber der Titelkämpfe in dieser Sparte. Wo die Strassen-Meisterschaften stattfinden werden, ist noch offen.