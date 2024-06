Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Darf bei der Tour de France starten Silvan Dillier. Freshfocus/Jan De Meuleneir

Tour de France mit Dillier

Silvan Dillier ist für die Tour de France nominiert worden. Das verkündete sein Team Alpecin-Deceuninck über die sozialen Medien. Für den 33-jährigen Aargauer ist es der insgesamt 5. Start bei der Frankreich-Rundfahrt, welche am am Samstag in Florenz lanciert wird. Neben Dillier werden auch Stefan Küng und Stefan Bissegger die Schweizer Farben auf dem Weg nach Paris vertreten.

Vingegaard muss ohne Edelhelfer auskommen

Der dänische Titelverteidiger Jonas Vingegaard muss kurz vor dem Start der 111. Tour de France einen personellen Rückschlag verkraften. Vuelta-Sieger Sepp Kuss (USA) hat sich nicht ausreichend von einer Covid-Infektion erholt und wird dem Team fehlen. Das teilte Visma-Lease a Bike am Dienstag mit. Vingegaard peilt seinen 3. Gesamtsieg nacheinander an. Hinter seiner Form stehen allerdings Fragezeichen. Nach einem schweren Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt Anfang April hat der Däne kein Rennen mehr bestritten.