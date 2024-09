Per E-Mail teilen

Legende: Muss verletzungsbedingt passen Camille Balanche. imago images/CTK Photo

MTB: Verletzte Balanche in Mont Sainte-Anne nicht dabei

Camille Balanche verpasst das Weltcup-Finale der Mountainbiker im kanadischen Mont Sainte-Anne vom übernächsten Wochenende. Die 34-jährige Downhillerin muss verletzungsbedingt absagen. Sie brach sich einen Knochen in der Hand. Balanche, die in dieser Saison einmal auf dem Weltcup-Podest stand, will trotzdem nach Mont Sainte-Anne reisen, um ihre Teamkolleginnen zu unterstützen.