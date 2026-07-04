Legende: Die nächste direkte Linie erwischt Lisa Baumann KEYSTONE/Maxime Schmid

MTB: Baumann doppelt nach

Lisa Baumann fuhr innerhalb von 14 Tagen im Downhill-Weltcup ihren 2. Podestplatz – und den 3. in ihrer Karriere – heraus. Wie schon beim Heimauftritt in Lenzerheide wurde die formstarke Romande bei der Station im Aostatal in La Thuile Zweite. Geschlagen wurde Baumann nur von Dominatorin Valentina Höll. Die Österreicherin, 4-fache Weltmeisterin, wetzte somit ihre Scharte in den Bündner Bergen aus. Dort war sie nach einer fehleranfälligen Fahrt nur Zehnte geworden.