MTB: Baumann doppelt nach
Lisa Baumann fuhr innerhalb von 14 Tagen im Downhill-Weltcup ihren 2. Podestplatz – und den 3. in ihrer Karriere – heraus. Wie schon beim Heimauftritt in Lenzerheide wurde die formstarke Romande bei der Station im Aostatal in La Thuile Zweite. Geschlagen wurde Baumann nur von Dominatorin Valentina Höll. Die Österreicherin, 4-fache Weltmeisterin, wetzte somit ihre Scharte in den Bündner Bergen aus. Dort war sie nach einer fehleranfälligen Fahrt nur Zehnte geworden.
Live-Hinweis
Den Mountainbike-Weltcup in La Thuile (ITA) beenden am Sonntag die Cross-Country-Spezialistinnen und -Spezialisten. Sie können die beiden Elite-Rennen wie folgt live auf SRF zwei verfolgen:
- 12:35 Uhr: Frauen
- 15:25 Uhr: Männer