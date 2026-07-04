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News aus dem Radsport Downhillerin Baumann prescht wieder aufs Podest

04.07.2026, 14:47

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Person in weisser Rennkleidung fährt auf einem Mountainbike über eine steinige Piste.
Legende: Die nächste direkte Linie erwischt Lisa Baumann KEYSTONE/Maxime Schmid

MTB: Baumann doppelt nach

Lisa Baumann fuhr innerhalb von 14 Tagen im Downhill-Weltcup ihren 2. Podestplatz – und den 3. in ihrer Karriere – heraus. Wie schon beim Heimauftritt in Lenzerheide wurde die formstarke Romande bei der Station im Aostatal in La Thuile Zweite. Geschlagen wurde Baumann nur von Dominatorin Valentina Höll. Die Österreicherin, 4-fache Weltmeisterin, wetzte somit ihre Scharte in den Bündner Bergen aus. Dort war sie nach einer fehleranfälligen Fahrt nur Zehnte geworden.

Live-Hinweis

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Den Mountainbike-Weltcup in La Thuile (ITA) beenden am Sonntag die Cross-Country-Spezialistinnen und -Spezialisten. Sie können die beiden Elite-Rennen wie folgt live auf SRF zwei verfolgen:

  • 12:35 Uhr: Frauen
  • 15:25 Uhr: Männer

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