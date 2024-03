Drei Schweizer Teams an der Tour de Suisse

Legende: Grosse Schweizer Präsenz Sébastien Reichenbach (rechts, vor Biniam Girmay) war bereits letztes Jahr am Start. key/Gian Ehrenzeller

TdS: Nationalteam wieder dabei

23 Teams starten am 9. Juni in Vaduz zur Tour de Suisse, darunter sämtliche 18 UCI World-Tour-Equipen und nach einem Jahr Pause auch wieder das Swiss Cycling Nationalteam. Eine Wildcard erhielten die Schweizer Equipen Tudor Pro Cycling (mit Teambesitzer Fabian Cancellara) und Q36.5 Pro Cycling. Als 23. Mannschaft wurde das Schweizer Nationalteam selektioniert. «Die Teilnahme des Nationalteams eröffnet der zweiten Garde unserer aufstrebenden Athleten die rare Chance, sich mit der Weltspitze zu vergleichen und auf sich aufmerksam zu machen», sagt Leistungssportchef Patrick Müller. «In den vergangenen Jahren konnten zahlreiche Athleten das Heimrennen auf World-Tour-Stufe als Sprungbrett in den Profi-Radsport nutzen.»