Dumoulin gibt an der Tour de Suisse sein Comeback

Legende: Ein Bild von seinem letzten Rennen Tom Dumoulin bei der Vuelta im letzten Herbst. imago images

Der frühere Zeitfahr-Weltmeister und Giro-Sieger Tom Dumoulin wird bei der Tour de Suisse (6. bis 13. Juni) sein Comeback geben. Das bestätigte sein Team Jumbo-Visma am Donnerstag. Der 30-jährige Niederländer hatte im Januar auf unbestimmte Zeit eine Auszeit genommen und diesen Schritt mit mentalen Problemen erklärt. Dumoulins bislang letztes Rennen war im vergangenen Oktober die Spanien-Rundfahrt, die er vorzeitig aus Erschöpfung nach der 7. Etappe verlassen hatte. Dumoulin peilt einen Start bei den Olympischen Spielen in Tokio an.