Legende: Zog sich einen Bruch des Handgelenks zu Tom Dumoulin. imago images

Dumoulin verpasst WM nach Unfall

Der ehemalige Zeitfahr-Weltmeister Tom Dumoulin muss seine Saison nach einem Trainingsunfall beenden. Der Niederländer wurde nach Angaben seines Teams Jumbo-Visma auf einer Trainingsfahrt von einem abbiegenden Auto angefahren und zu Fall gebracht. Dabei zog sich Dumoulin einen Bruch des rechten Handgelenks zu. Der 30-Jährige verpasst damit die WM Ende Monat in Flandern. Dumoulin hatte an den Olympischen Spielen in Tokio hinter Sieger Primoz Roglic Silber im Einzelzeitfahren geholt.