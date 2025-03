Per E-Mail teilen

Legende: Weiterhin unschlagbar Mathieu van der Poel. Keystone/EPA/OLIVIER MATTHYS

Van der Poel weiter in Topform

Mathieu van der Poel hat seine gute Form unterstrichen. Er gewann wie im Vorjahr nach einer Solofahrt die zur World Tour zählende E3 Classic in Belgien. Sechs Tage nach seinem zweiten Triumph beim Klassiker Mailand – Sanremo war Van der Poel auch in der über 209 Kilometer führenden Prüfung in Harelbeke eine Klasse für sich. Der 30-jährige Niederländer beendete die Prüfung mit 1:07 Minuten Vorsprung vor dem Dänen Mads Pedersen. Dritter wurde Filippo Ganna. Der Italiener büsste zwei Minuten und fünf Sekunden auf van der Poel ein. Stefan Küng wurde als bester Schweizer Sechster.

Katalonien-Rundfahrt: Brennan siegt, Roglic verliert Führung

Matthew Brennan vom Team Visma-Lease a Bike hat die fünfte Etappe der Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Der erst 19-jährige Radprofi setzte sich im Schlusssprint durch. Der slowenische Vuelta-Sieger Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe) wurde 14. und musste die Führung in der Gesamtwertung an den Spanier Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) abgeben, der als Zehnter ins Ziel fuhr. Damit ist der Kampf um den Gesamtsieg vollkommen offen. Ayuso und Roglic, vor dem 172 Kilometer langen Teilstück von Paüls nach Amposta zeitgleich, trennt zwei Etappen vor dem Ende nur eine Sekunde.

