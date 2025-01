Legende: Das Emirates-Team siegt schon wieder Down Under in der Person von Jhonatan Narvaez. Imago/Sirotti

UAE-Fahrer Narvaez siegt in Australien

Der Ecuadorianer Jhonatan Narvaez hat das erste World-Tour-Rennen des Jahres gewonnen. Der 27-Jährige aus dem UAE-Emirates-Team verteidigte in der letzten Etappe der Tour Down Under die tags zuvor eroberte Gesamtführung erfolgreich und setzte sich 9 Sekunden vor Javier Romo (ESP/Movistar) durch. Narvaez hatte bislang mit zwei Etappensiegen am Giro für Aufsehen gesorgt. Der einzige Schweizer Teilnehmer Mauro Schmid (Jayco AlUla) belegte den 40. Schlussrang.

Resultate