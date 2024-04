Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Steht als Inbegriff für die «Hölle des Nordens» Der berühmt-berüchtigte Wald von Arenberg. Mit einer Schikane vor der Einfahrt soll das Tempo hier gedrosselt werden. imago images/Sirotti

Paris-Roubaix: Bald entschärfter Wald von Arenberg?

Als Reaktion auf den schweren Sturz des belgischen Radstars Wout van Aert in der vergangenen Woche bei «Quer durch Flandern» wollen die Organisatoren des Klassikers Paris-Roubaix am Sonntag die wohl gefährlichste Stelle des Rennens entschärfen. Vor der Einfahrt in die Kopfsteinpflaster-Passage des berühmten Waldes von Arenberg soll eine Schikane eingebaut werden, um das Feld auf ca. 30-35 km/h abzubremsen. Nach van Aerts Crash war wieder verstärkt über Sicherheit während der Rennen diskutiert worden.

01:58 Video Archiv: Dillier Zweiter beim Klassiker Paris – Roubaix Aus Tagesschau vom 08.04.2018. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden.

Baskenland-Rundfahrt: Lapeira gewinnt im Sprint

Paul Lapeira (FRA) hat die zweite Etappe der 63. Baskenland-Rundfahrt gewonnen. Auf dem 2. Tagesabschnitt über 161 km von Irun nach Kanbo setzte sich der 23-Jährige bei teils strömendem Regen im Massensprint vor dem Italiener Samuele Battistella durch. Der Slowene Primoz Roglic, der beim Zeitfahren am Montag seinen ersten Sieg für das Team Bora-hansgrohe gefeiert hatte, kam zeitgleich mit dem Sieger auf Platz 29 ins Ziel und verteidigte die Gesamtführung erfolgreich. Auch die weiteren Favoriten blieben ohne Zeitverlust.