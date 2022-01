Legende: Ist auf dem Weg der Besserung Egan Bernal. Keystone

Bernal wieder bei Bewusstsein

Zwei Tage nach seinem schweren Trainingsunfall in der Heimat Kolumbien gibt es Neuigkeiten zum Gesundheitszustand von Egan Bernal. Der Sieger der Tour de Suisse und der Tour de France 2019 befindet sich nach mehreren Operationen wieder bei Bewusstsein. «Der Patient hat die Entfernung der Beatmungshilfe ohne Komplikationen überstanden», hiess es in einer Erklärung der Universitätsklinik in La Sabana. Er könne seine Arme und Beine bewegen. Bernal war am Montag in Gachancipa, knapp 30 km nördlich seiner Heimatstadt Bogota, während eines Trainings mit dem Zeitfahrvelo mit einem stehenden Bus kollidiert. Die Ärzte diagnostizierten beim 25-jährigen Radstar Verletzungen an der Brustwirbelsäule sowie Brüche des Oberschenkels und der Kniescheibe.

Tour-de-France-Start 2023 in Bilbao

Die Tour de France 2023 wird mit anspruchsvollen Etappen im Baskenland beginnen. Dies gab Renndirektor Christian Prudhomme am Mittwoch bei der Streckenvorstellung preis. Die erste Etappe am 1. Juli über 185 km mit Start und Ziel in Bilbao führt über mehrere giftige Anstiege. Am nächsten Tag startet das Peloton in Vitoria und fährt 210 km durch das bergige Baskenland nach San Sebastian. Am 3. Juli wird der Tour-Tross von Amorebieta aus nach Frankreich fahren. 2022 beginnt die Tour de France am 1. Juli in Kopenhagen.