Legende: Sein bisher grösster Sieg Matteo Badilatti. Keystone/Ennio Leanza

Badilatti feiert Tagessieg in Ruanda

Matteo Badilatti feierte an der Ruanda-Rundfahrt, einem Etappenrennen der dritthöchsten Kategorie, seinen ersten Etappensieg als Profi. Im Gastgeberland der Strassen-WM 2025 setzte sich der 30-jährige Bündner in der mit fünf Pässen gespickten Königsetappe zehn Sekunden vor seinem italienischen Teamkollegen Walter Calzoni durch. Damit bescherte Badilatti der auf diese Saison neu gegründeten Schweizer Equipe Q36.5 bereits den zweiten Tagessieg. In der Gesamtwertung belegt der frühere Fahrer von Groupama-FDJ nach sechs von acht Tagen den 15. Rang.