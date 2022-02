Bissegger gewinnt 3. Etappe der UAE Tour

Stefan Bissegger demonstrierte beim World-Tour-Auftakt in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein weiteres Mal seine Stärke in der Prüfung gegen die Uhr. Der 23-jährige Thurgauer gewann die 3. Etappe der UAE Tour, ein komplett flaches Zeitfahren über 9 km, mit sieben Sekunden Vorsprung vor dem italienischen Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna. Mit seinem vierten Sieg auf Stufe World Tour übernahm Bissegger, der im August 2020 zu den Profis übergetreten ist, auch die Gesamtführung der siebentägigen Rundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch in dieser Wertung beträgt der Vorsprung des Thurgauers auf Ganna sieben Sekunden.