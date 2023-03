Legende: Perfekte Hauptprobe für Mailand-Sanremo Arvid de Kleijn durfte sich als Sieger feiern lassen. imago images/Sirotti

De Kleijn in Turin ganz gross

Das von Fabian Cancellara gemanagte Schweizer Radteam Tudor ist zum ersten Sieg im Profibereich gekommen. Der Niederländer Arvid de Kleijn gewann im Sprint das Eintagesrennen Mailand-Turin, das als Hauptprobe für das Monument Mailand-Sanremo vom Samstag gilt. Der 28-jährige De Kleijn setzte sich nach knapp vier Stunden und 192 absolvierten Kilometern vor dem Kolumbianer Fernando Gaviria durch.

Bahnvierer holt Punkte für Olympia-Ranking

Zum Auftakt des Nations Cup-Events in Kairo hat der Schweizer Bahn-Vierer den 6. Rang belegt und Swiss Cycling damit wertvolle Punkte für das Olympia-Ranking gesichert. In 3:59,070 Minuten verpassten Alex Vogel, Noah Bögli, Claudio Imhof und Valère Thiébaud die Qualifikation für den kleinen Final nur knapp. Der Schweizer Frauenvierer, welcher an der Heim-EM in Grenchen mit Landesrekord auf Platz 6 gefahren war, beendete den Wettkampf in der Besetzung Aline Seitz, Fabienne Buri, Jasmin Liechti und Elena Hartmann auf Platz 11. In der Mannschaftsverfolgung qualifizieren sich die besten zehn Nationen pro Geschlecht für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.