Legende: Muss sich an der 1. Etappe nur von Grace Brown geschlagen geben Elise Chabbey (Archiv-Bild). Keystone

Chabbey fährt aufs Podest

Elise Chabbey erreichte ihren ersten Podestplatz auf Stufe World Tour. Die 28-jährige Genfer Radrennfahrerin wurde in der 1. Etappe der Burgos-Rundfahrt Zweite. Sie musste sich im Finish nach 100 km von Villadiego nach Sargentes de la Lora einzig Grace Brown geschlagen geben. Die Australierin übernahm damit zugleich vor Chabbey, der Schweizer Meisterin von 2019 und 2020, die Gesamt-Führung der viertägigen Rundfahrt in Spanien. Chabbey ist eine Quereinsteigerin. Die Genferin nahm 2012 noch als Kanutin an den Olympischen Spielen in London teil und fährt erst seit knapp drei Jahren professionell Rad.