Legende: Triumphiert an der UAE Tour Remco Evenepoel. Imago / LaPresse

Evenepoel jubelt in Jebel Hafeet

Remco Evenepoel hat die UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten für sich entschieden. In der abschliessenden 7. Etappe mit Bergankunft in Jebel Hafeet verteidigte der Weltmeister aus Belgien sein rotes Leadertrikot, das er mit dem Sieg im Zeitfahren am zweiten Tag übernommen hatte. Evenepoel hatte am Schlusstag der zur World Tour zählenden Rundfahrt erneut mit dem Etappensieg geliebäugelt, musste sich am Ende aber Tagessieger Adam Yates geschlagen geben. Bester der drei gestarteten Schweizer war als 21. Yannis Voisard aus dem Schweizer Tudor-Team.

Andres und Seitz überzeugen am Nations Cup

Die Schweizer Radfahrerinnen haben beim ersten von drei Nations-Cup-Events eine gute Leistung gezeigt. Michelle Andres und Aline Seitz klassierten sich im Madison auf Rang 7. Dasselbe Resultat gelang Seitz auch im Omnium. Damit sammelten sie wertvolle Punkte für die Olympia-Qualifikation. Weiter geht es im Nations Cup Mitte März in Kairo. Dann wird die Auswahl von Swiss Cycling voraussichtlich bei den Frauen und Männern auch in der Mannschaftsverfolgung am Start stehen.